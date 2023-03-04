90+4. dakikada derinlemesine atılan pasla rakip yarı alanda buluşan Costa, önündeki boşluktan yararlanarak topu ceza sahası içerisine kadar taşıdı. Kaleci Gkelios’u da çalımlayan Costa, topu boş kaleye gönderdi. 3-1

74. dakikada Keçiörengücü rakip ceza yayı dışının ilk metrelerden serbest vuruş kazandı. Vuruş için topun başına geçen Bekir Karedeniz, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

59. dakikada Kerim Avcı’nın ceza sahası içerisinde çektiği şutta kaleci Metin gole izin vermedi. Metin’den seken topa hamle yapan Saponjic, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

17. dakikada Rashad’ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi üzerine Keçiörengücü penaltı kazandı. Atış için topun başına geçen Melih’in vuruşunda kaleci Gkelios gole izin vermedi.

Spor Toto 1.Lig’in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 3-1 mağlup etti.

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