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66. dakikada Dembelenin ceza sahası sağ çaprazdan gönderdiği ortaya iyi yükselerek şık bir kafa vuruşu yapan Caner Aktaş, takımına beraberliği getiren golü attı. 2-2

64. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu alan Melih İnan, rakiplerini çalımlayarak kale önüne kadar getirdiği topu düzgün vuruşla filelere gönderdi. 1-2

52. dakikada Keçiörengücü defansındaki anlaşmazlıktan yararlanarak meşin yuvarlağın sahibi olan Mamah, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı etkili vuruşla ağları sarstı 0-2

15. dakikada ceza sahası yayı önünde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Taha Batuhan Yayıkçı’nın şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

10. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisindeki karambolden yaralanan Atınç, yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı 0-1

2 mağlup oldu.

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