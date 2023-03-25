Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Gençlebirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
24. dakikada Melih İnan’ın savunmada yaptığı hata sonucu topla buluşan Mete Kaan Demir, kaleci Boran’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşuyla topu sol köşeden ağlara yolladı. 0-1
45+2. dakikada Muharrem Cinan’ın sol kaanattan ceza sahasına gönderdiği ve Ikic’e çarparak seken top ağlarla buluştu. 1-1
57. dakikada Bekir Karadeniz’in ceza sahası içerisinden gönderdiği ortada boşta kalan topu Dembele, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 2-1
79. dakikada Buğra’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak doğrudan kaleye giderek filelerle buluştu. 2-2
Stat: Aktepe
Hakemler. Alper Akarsu xx, Buğra Can Semercioğlu xx, Salih Burak Demirel xx
Ankara Keçiörengücü: Batuhan Güngör xx, Costa xx (Hamza Gür dk. 73 xx) Erkam Reşmen xx (Abdullah Aydın dk. 82 ?) Taha Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx, Mikail Okyar xx, Melih İnan xx, Bekir Karadeniz xx, Bardhi xx (Aykut Çeviker dk. 64 xx) Malle xx (Jallow dk. 65 xx) Dembele xx
Yedekler: Batuhan Ataç, Muhammed Emin Sarıkaya, Alpay Çelebi, Haşim Arda Sarman, Barış Yardımcı
Teknik Direktör: Ahmet Cingöz
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan xx, Uğur Akdemir xx, Alperen Babacan xx, Fontaine xx, Yasin Güreler xx, Abdullah Durak xx (İlker Karakaş dk. 63 xx) Ikic xx, Rahman Buğra Çağıran xx (Özkan Yiğiter dk. 90 ?) Mete Kaan Demir xx (Hayrullah Erkip dk. 77 x) Rharsalla xx (Torje dk. 77 x) Ayovi xx (Erkan Eyibil dk. 46 xx)
Yedekler: Angeler, Akabueze, Abdullah Şahindere, Özgür Çek
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Mete Kaan Demir (dk. 24), Buğra Çağıran (dk. 79) (Gençlerbirliği), Ikic (k.k) (dk. 45+2), Dembele (dk. 57) (Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Uğur Akdemir (dk. 36) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Malle, Dembele, Bekir Karadeniz (Keçiörengücü), Abdullah Durak, Rharsalla, Ayovi, Fontaine, Torje (Gençlerbirliği)