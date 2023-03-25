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57. dakikada Bekir Karadeniz’in ceza sahası içerisinden gönderdiği ortada boşta kalan topu Dembele, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 2-1

45+2. dakikada Muharrem Cinan’ın sol kaanattan ceza sahasına gönderdiği ve Ikic’e çarparak seken top ağlarla buluştu. 1-1

24. dakikada Melih İnan’ın savunmada yaptığı hata sonucu topla buluşan Mete Kaan Demir, kaleci Boran’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşuyla topu sol köşeden ağlara yolladı. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Gençlebirliği ile 2-2 berabere kaldı.

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