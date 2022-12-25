71. dakikada Bardhi’nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pas ile topla buluşan Melih İnan Ankara Keçiörengücü’nün maçtaki 2. golünü kaydetti. 2-1

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61. dakikada Muharrem Cinan’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Erkam Reşmen, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

27. dakikada Babel’in ceza sahası dışından vurduğu sert şutunda Recep Niyaz, direkten dönen topu kafa vuruşuyla gole çevirdi. VAR sistemindeki kontrolün ardından gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.

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