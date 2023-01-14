77. dakikada Oğuz Ceylan’ın sağ kanattan gönderdiği topa ceza sahası içerisinde yükselen Bolasie, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

68. dakikada Keçiörengücü, elle müdahaleden dolayı penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Melih İnan, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Ç. Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.