Sait Karafırtınalar: “Duran toptan gol yiyerek iki puan kaybettik”

Sait Karafırtınalar: “Duran toptan gol yiyerek iki puan kaybettik”

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

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