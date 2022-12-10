68. dakikada Erhan kartalın ortasında topu ağlarla buluşturan Olawoyin’in golü, Adanaspor kalecisine yapılan faulden nedeniyle iptal oldu.

34. dakikada Ferhat Kapitoğlu’nun vuruşunda topun Muhammed’in eline çarpması sonucu Adanaspor penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Benasser, yaptığı vuruşla topu üstten dışarıya gönderdi.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.

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