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53. dakikada Bekir Karadeniz’in kullandığı penaltı öncesinde Tuzlaspor savunmasından iki oyuncunun ceza sahası içine girmesi nedeni ile VAR incelemesi sonucu penaltı tekrarlandı. Dembele’nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarpıp taca gitti.

6. dakikada ceza sahası içerisinde Dembele, savunma arkasına atılan pasta topla buluştu. Kaleciyi de geçen Dembele’nin vuruşunda Tuzlaspor savunması meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı.

3. dakikada orta sahada topla buluşan Mata, ceza sahasına kadar ilerleye sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor’a 1-0 mağlup oldu.

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