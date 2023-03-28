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Goller: Kürşad Sürmeli (dk. 11), Ali Özgün (dk. 16, 64 ve 70), Hüsamettin Yener (dk. 90) (Altınordu), Ömer Şişmanoğlu (dk. 6), Okan Derici (dk. 43) (Denizlispor)

90. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun sol kenardan yaptığı ortaya Hüsamettin Yener gelişine vurdu ve farkı üçe çıkaran golü attı. 5-2

65. dakikada Emircan Gürlük’ün pasında sol kenarda topla buluşan Ahmet İlhan topu ceza sahasına çevirdi ve Ali Özgün tek vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 3-2

43. dakikada Berkan sol kenarda topla buluştu önce dripling yaptı sonra şutunu çekti. Altınordu savunmasına çarpan top Okan Derici’nin önünde kaldı ve eşitliği sağlayan golü attı. 2-2

35. dakikada Metehan’ın savunma arkasına attığı topta Denizlispor defansı hata yaptı. Topla buluşan Ahmet İlhan aşırtma vuruş yaparken, top yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Kubilay’ın savunma arkasına attığı topla buluşan Ali Özgün, kaleciyle birebir kalınca şutunu çekti ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

11. dakikada Metehan Mimaroğlu, sol kenarda toplu buluştu ve çizgiye inip ortasını yaptı. Ceza sahası içinde bulunan Kürşad Sürmeli, gelen ortaya kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 1-1

6. dakikada savunma arkasına sarkan Ömer Şişmanoğlu, kaleciyle birebir kaldı ve kaleciyi geçip takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

5. dakikada Ahmet İlhan Özek’in kaptırdığı topta Denizlisporlu Mayi, ceza sahasının sol çaprazında topla buluştu ve şutunu çekerken top yandan dışarı çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Altınordu, konuk ettiği Denizlispor’u 5-2 mağlup etti.

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