58. dakikada aldığı pasla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan Özek, Szumski’nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonu faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.

Spor Toto 1. Lig’in 9. hafta maçında Samsunspor’u konuk eden Altınordu, rakibini 2-1 mağlup etti.

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