68. dakikada Ali Özgün yine topu Emircan’a indirdi, bu kez Emircan’ın şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kurtardı.

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün, topu Emircan’ın önüne indirdi ve Emircan da düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 2-1

Ümraniyespor’da Serkan Kırıntılı ve Del Valle kadro dışı bırakıldı

Ümraniyespor’da Serkan Kırıntılı ve Del Valle kadro dışı bırakıldı

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.