TFF ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden iş birliği

TFF ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden iş birliği

77. dakikada orta alandan yüklenen Pendikspor’da savunmadan atılan uzun topla birlikte savunma arkasına sarkan Ali Han Tunçer, ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan şutunu gönderen Ali Han Tunçer’in pozisyonunda top direğin yanından oyun alanını terk etti.

76. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Emircan’dan aldığı pasla ceza sahası yayının gerisinde buluşan Kürşad Sürmeli, sağ ayak içiyle uzak köşeye şutunu attı ancak top yandan az farkla auta çıktı.

45+3. dakikada savunmadan atılan topu sol kanatta kontrol eden Ahmet İlhan Özek, topla birlikte ilerleyerek kaleye doğru hareketlenen Ahmet Dereli’yi gördü. Sol ayağının içiyle kaleye şutunu gönderen Ahmet Dereli, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

45+2. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında Safa Kınalı, ceza sahası dışından şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Pendikspor atağında Kappel’in arka direğe ortaladığı topu kontrol eden Regattin, topu ceza sahası yayına çıkardı. Topla buluşan Thiam kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Altınordu, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

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