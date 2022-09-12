Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Altınordu, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Altınordu, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada sağ kanattan gelişen Pendikspor atağında Kappel’in arka direğe ortaladığı topu kontrol eden Regattin, topu ceza sahası yayına çıkardı. Topla buluşan Thiam kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
19. dakikada sol kanattan yüklenen Pendikspor’da Thiam’ın ceza sahası içinde sol çaprazdan vurduğu şutta Ali Dere, topu çizgiden çıkardı.
24. dakikada sağ kanattan atak yapan Pendikspor’da Muhammed’in çizgiden kale alanına getirdiği topla buluşan Kappel, sağ çaprazdan uzak köşeye vurduğu şutta golü buldu. 0-1
44. dakikada savunmayı 2’ye 2 yakalayan Pendikspor’da Regattin, sağ çaprazdan girdiği ceza sahasında topu direkt kaleye vurdu, kaleci Ali Emre Yanar topu ayaklarıyla kurtardı.
45+2. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında Safa Kınalı, ceza sahası dışından şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
45+3. dakikada savunmadan atılan topu sol kanatta kontrol eden Ahmet İlhan Özek, topla birlikte ilerleyerek kaleye doğru hareketlenen Ahmet Dereli’yi gördü. Sol ayağının içiyle kaleye şutunu gönderen Ahmet Dereli, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
76. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Emircan’dan aldığı pasla ceza sahası yayının gerisinde buluşan Kürşad Sürmeli, sağ ayak içiyle uzak köşeye şutunu attı ancak top yandan az farkla auta çıktı.
77. dakikada orta alandan yüklenen Pendikspor’da savunmadan atılan uzun topla birlikte savunma arkasına sarkan Ali Han Tunçer, ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan şutunu gönderen Ali Han Tunçer’in pozisyonunda top direğin yanından oyun alanını terk etti.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: A. Deniz Kayatepe xx, Suat Güz xx, Murat Şener xx
Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Rıdvan Koçak xx, Volkan Fındıklı xx, Erdi Dikmen xx, Ali Dere xx, Kubilay Aktaş x (Metehan Yılmaz dk. 59 x), Kürşad Sürmeli xx (Hasan Hüseyin Acar dk. 83 ?), Safa Kınalı xx, Ahmet İlhan Özek xx (Muzaffer Kocaer dk. 50 x), Emircan Gürlük x, Ahmet Dereli xxx (Bertuğ Bayar dk.83 ?)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Can Esendemir, Yusuf Yalçın Arslan, Alperen Selvi, Rahmi Salih Kaya, Gökberk Efe
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç xx, Murat Akça xx, Hasan Hatipoğlu xx, Ferhat Öztorun xx, Khaly Thiam xx (Görkem Bitin dk. 68 x), Mesut Özdemir x, Gökcan Kaya x, Muhammed Akarslan xx (Nemanja Nikolics dk. 88 ?), Adrien Regattin x (Ali Han Tunçer dk. 76 x), Leandro Kappel xxx (Ahmet Yazar dk. 68 x (Hasan Kılıç dk. 88 ?)),
Yedekler: Murat Akşit, Berkay Sülüngöz, Erhan Kara, Arda Aksoy, Umut Yaşar Keçeci
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Kappel (dk. 24) (Pendikspor), Ahmet Dereli (dk. 45+3) (Altınordu)
Sarı kartlar: Muhammed Akarslan, Regattin (Pendikspor), Metehan Yılmaz (Altınordu)
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