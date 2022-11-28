Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında Manisa FK’yı konuk eden Altınordu, rakibine 3-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında Manisa FK’yı konuk eden Altınordu, rakibine 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Adem Büyük sağ çaprazda rakibinden sıyrılıp şutunu atarken top kaleciden döndü. Dönen topa gelişine vuran Diallo’nun şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
26. dakikada Altınordu savunmasının geri pası kısa kalınca araya giren Batuhan Kör topu kaptı ve boş kaleye gönderdi. 0-1
66. dakikada hızlı gelişen atakta Nizamettin’in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Selim Ilgaz, gelişine vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
72. dakikada sağ kanatta rakibinden topu kaparak ilerleyen Selim Ilgaz’ın pasında topla buluşan Batuhan Kör, topu boş kaleye gönderdi. 0-3
90+2. dakikada sol tarafta kazanılan topla kale önünde buluşan Ali Dere, topu ağlarla buluşturdu. 1-3
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Cem Özbay xx, Suat Güz xx
Altınordu: Ali Emre Yanar x, Rıdvan Koçak xx (Furkan Metin dk. 79 x), Ali Dere x, Yusuf Yalçın Arslan xx, Erdi Dikmen x, Kubilay Aktaş x (Sami Satılmış dk. 46 x), Ahmet İlhan Özek xx, Metehan Yılmaz xx, Kürşad Sürmeli x (Emircan Gürlük dk. 20 x (Yusuf Can Esendemir dk. 81 ?), Hasan Hüseyin Acar x, Şeref Özcan xx
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Mert Furkan Bayram, Volkan Fındıklı, Muzaffer Kocaer, Rahmi Salih Kaya
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Manisa FK: Birkan Tetik xx, Nizamettin Çalışkan xx (Mehmet Uysal dk. 82 ?), Edgar Prib xx (Kadir Yurdakul dk. 83 ?), Marvin Gakpa x (Selim Ilgaz dk. 64 x), Alioune Ba xx, Demba Diallo xx, Burak Altıparmak xx, Muhammet Şahin xx, Ayberk Karapo xx, Çağrı Giritlioğlu xx, Adem Büyük x (Batuhan Kör dk. 23 xx)
Yedekler: Ömer Kahveci, Mert Kuyucu, Arda Çolak, Fırat Sarı, Oktay Gürdal
Teknik Direktör: Levent Eriş
Goller: Batuhan Kör (dk. 26 ve 72), Selim Ilgaz (dk. 66) (Manisa FK), Ali Dere (dk. 90+2) (Altınordu)
Sarı kartlar: Kubilay Aktaş, Erdi Dikmen, Emircan Gürlük (Altınordu), Edgar Prib, Demba Diallo (Manisa FK)
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