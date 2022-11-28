Goller: Batuhan Kör (dk. 26 ve 72), Selim Ilgaz (dk. 66) (Manisa FK), Ali Dere (dk. 90+2) (Altınordu)

26. dakikada Altınordu savunmasının geri pası kısa kalınca araya giren Batuhan Kör topu kaptı ve boş kaleye gönderdi. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında Manisa FK’yı konuk eden Altınordu, rakibine 3-1 mağlup oldu.

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