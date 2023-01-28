62. dakikada Ahmet İlhan’ın ortasında Metehan Mimaroğlu’nun kafa vuruşunda kaleci topu kontrol etti.

58. dakikada sol kanattan Bregu’nun ortasında ceza sahası içinde Dino şutunu çekti, Selim Ay’a da çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

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