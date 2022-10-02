44. dakikada Altınordu ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Moustapha Camara, Rahmi Kaya’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

7. dakikada Ali Dere ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Altınordu’da karambolden seken topu önünde bulan Volkan Fındıklı, topa dokunarak ağlara gönderdi. 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Altınordu, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 4-1 mağlup oldu.

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