Spor Toto 1. Lig’in 11. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 11. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
10. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Ali Dere’nin ortasına ceza sahası içinde Bertuğ Bayar’ın yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
18. dakikada sol kanattan yüklenen Altınordu’da, Ali Dere’nin savunmayı aşan ortasına ceza sahası içi sağ çaprazında gelişine vole vuran Ahmet İlhan Özek’in şutunda top direğe çarparak oyun alanını terk etti.
32. dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu’da Bertuğ Bayar’ın sağ kanattan savunmayı geçerek kale önünde çevirdiği topa gelişine vuran Kürşad Sürmeli’nin şutunu kaleci Abdulsamed Dumlu, kornere çeldi.
48. dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Buğra Çağıran’ın defans arkasına attığı topla buluşan ve kaleciye karşı karşıya kalan Doğukan, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kalecinin solundan topu filelere gönderdi. 0-1
66. dakikada Altınordu savunmasının kaleciye attığı pasta araya girerek topun sahibi oldu, daha sonra kaleciyi geçen Haqi, meşin yuvarlağı sol ayağıyla boş kaleye gönderdi. 0-2
74. dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Buğra Çağıran’ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta yerden seken top, kaleci Ali Emre Yanar’ı yanıltarak ağlarla buluştu. 0-3
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Anıl Usta xx, Murat Şener xx
Altınordu: Ali Emre Yanar x, Rıdvan Koçak xx(Furkan Metin dk. 58 x (Yusuf Arslan dk. 79 x)), Rahmi Kaya x, Erdi Dikmen x, Safa Kınalı x(Muzaffer Kocaer dk. 70 x), Kubilay Aktaş xx, Kürşad Sürmeli x(Şeref Özcan dk. 46 x), Metehan xx, Ahmet İlhan Özek xx, Ali Dere xx, Bertuğ Bayar x(Gökberk Efe dk. 70 x)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Volkan Fındıklı, Alperen Selvi, Sami Satılmış, Yusuf Esendemir
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Dumlu xx, Arda Şengül xx(Cengizhan Akgün dk. 81 ?), Barış Başdaş xx(Erşan Yaşa dk. 88 ?), Burak Kavlak xx, Philip Gameli xx, Buğra Çağıran xxx(Hüseyin Ekici dk. 88 ?), Ogün Özçiçek xx, Jospin Nshimirimana x(Mert Altıntaş dk. 46 x), Aly Malle xx, Doğukan Emeksiz xxx, Haqi Osman xx(Yiğit Ulaş dk. 77 x)
Yedekler: Ahmet Türkaslan, Oytun Özdoğan, Enes Savucu, Atakan Müjde, Berat Yaman
Teknik Direktör: Hasan Özer
Goller: Doğukan Emeksiz (dk. 48), Haqi (dk. 66), Buğra Çağıran (dk. 74) (Yeni Malatyaspor),
Sarı kartlar: Doğukan Emeksiz, Yiğit Ulaş, Hüseyin Ekici (Yeni Malatyaspor)
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