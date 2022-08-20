65. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu’da Muzaffer’in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Dereli, topu sola çekip vuruşunu yapsa da meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

53. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan’ın kale önüne çevirdiği topa dokunan Ahmet Dereli’nin pozisyonunda kaleci Cihan direk dibinde topun sahibi oldu.

Erol Bulut: "İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık"

Erol Bulut: "İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık"

36. dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Oğuz Yıldırım’ın kale önüne yaptığı ortada kaleciyi aşan topa dokunan Hurşit Taşcı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 2. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu.

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