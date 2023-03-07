Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Altınordu evinde karşılaştığı Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Altınordu evinde karşılaştığı Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
22. dakikada sağ tarafta topla buluşan Metehan Mimaroğlu, direkt kaleye şutunu çekti ve kaleci Arda güçlükle topu kurtardı.
23. dakikada İsmail Köybaşı’nın uzun pasında topla buluşan Michee Ngalina, topu sürerek ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 0-1
29. dakikada İsmail Köybaşı’nın ortasını uzaklaştıramayan kaleci Ali Emre Yanar, kalesini de terk edince topla buluşan Ngalina şutunu çekti ve Altınordu savunması topu çizgiden çıkardı.
34. dakikada sol kenardan İsmail Köybaşı’nın ortasıyla topla buluşan Ngalina, şutunu çekti ve top yan ağlara gitti.
36. dakikada Metehan Yılmaz’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Emirhan’ın vuruşunda kaleci Arda sağına uzanarak kurtarışını yaptı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Mehmet Ali Akkor xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx
Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Erdem Gökçe x, Erdi Dikmen xx, Selim Ay x, Ali Dere x, Kubilay Aktaş x, Metehan Yılmaz x (Kürşad Sürmeli dk. 66 x), Emirhan Aydoğan xx, Metehan Mimaroğlu x (Hüsamettin Yener dk. 66 x), Emircan Gürlük xx (Şeref Özcan dk. 84 ?), Ahmet Dereli x (Ali Özgün dk. 67 x)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yusuf Arslan, Alperen Selvi, Ahmet İlhan Özek, Rıdvan Koçak, Sami Satılmış
Teknik Direktör: Gökhan Ünal
Göztepe: Arda Özçimen xx, Uğur Kaan Yıldız x (dk. 46 Yunus Emre Gedik x), Dino Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Emir Ortakaya xx, İsmail Köybaşı xxx, Kenneth Obinna Mamah xx, Yalçın Kayan xx (Erhan Gottwalt dk. 90 ?), Romal Palmer xx (Hikmet Çiftçi dk. 78 x), Michee Ngalina xx (Bayere Junior Loue dk. 66 x), Marko Kvasina xx
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Marko Mihojevic, Tarık Çamdal, Aliou Traore, Emirhan Delibaş, Ali Akman
Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu
Goller: Michee Ngalina (dk. 23) Göztepe
Sarı kartlar: Emircan Gürlük, Emirhan Aydoğan (Altınordu), Hikmet Çiftçi, Dino Arslanagic, İsmail Köybaşı (Göztepe)
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