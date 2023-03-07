36. dakikada Metehan Yılmaz’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Emirhan’ın vuruşunda kaleci Arda sağına uzanarak kurtarışını yaptı.

34. dakikada sol kenardan İsmail Köybaşı’nın ortasıyla topla buluşan Ngalina, şutunu çekti ve top yan ağlara gitti.

29. dakikada İsmail Köybaşı’nın ortasını uzaklaştıramayan kaleci Ali Emre Yanar, kalesini de terk edince topla buluşan Ngalina şutunu çekti ve Altınordu savunması topu çizgiden çıkardı.

23. dakikada İsmail Köybaşı’nın uzun pasında topla buluşan Michee Ngalina, topu sürerek ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 0-1

22. dakikada sağ tarafta topla buluşan Metehan Mimaroğlu, direkt kaleye şutunu çekti ve kaleci Arda güçlükle topu kurtardı.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Altınordu evinde karşılaştığı Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu.

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