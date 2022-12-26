68. dakikada Volkan Fındıklı’nın uzun pasında topla buluşan Şeref Özcan, topla ceza sahasına kadar girdi. Şeref Özcan’ın pasında topla buluşan Ahmet İlhan Özek, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

32. dakikada Alberk Koç’un soldan ceza alanı içine yaptığı ortada Bolasie Yala’nın kafa vuruşunu Ali Emre Yanar, kornere çeldi.

18. dakikada sağ çaprazdan ceza alanı içine yapılan ortada topla buluşan Ahmet İlhan Özek’in şutu yandan az farkla auta gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Altınordu, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

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