Bodrumspor: Diogo xx, Süleyman Özdamar xx, Ali Aytemur xx, Üzeyir Ergün xx, Cenk Şen xx, M. Mohammed xx, O. Imeri xx (Musa Aktaş dk. 81 ?)), Erdem Çetinkaya xx (Süleymen Güneş dk. 80 ?), Samet Yalçın xx ( Yekta Kurtuluş dk. 88 ?), Kenan Özer xx (Erkan Değişmez dk. 80 ?), Celal Dumanlı xxx (Koray Kılınç dk 71. x)

76. dakika Altınordu’nun sağ kanattan geliştirdiği atakta Ahmet İlhan topla buluştu ve sol ayağıyla yakın köşeye çok sert vurdu ama kaleci son anda çıkarmayı başardı.

12. dakika kontra atağa kalkan Bodrumspor’da Imeri’nin ceza sahasından kale önüne doğru gönderirken topla buluşan Celal, savunmanın müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Muzaffer Bilazer: “Doğru karar verdiğimiz anlar oldu skor avantajını yakaladık”

Muzaffer Bilazer: “Doğru karar verdiğimiz anlar oldu skor avantajını yakaladık”

8. dakikada Bordumsporlu Imeri’nin pasıyla sağ çarprazda topla buluşan Üzeyir, sağ ayağıyla uzak köşeye yerden sert vurdu ve top ağlarla buluştu. 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 17. hafta maçında Bodrumspor’u konuk eden Altınordu, rakibine 2-0 mağlup oldu.

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