68. dakikada Safa Kınalı’nın ceza sahasında Eren Erdoğan’a yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada Ahmet İlhan, orta sahadan aldığı pasla topla ilerledi. Meşin yuvarlakla ceza sahasına kadar giren Ahmet İlhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altınordu, Altay’a 2-0 mağlup oldu.

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