88. dakikada Posmac’ın Yusuf’a ceza sahası içinde yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem, penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında açılan ortaya Paixao, şık bir dokunuşla topu altı pasa gönderdi. Kalecinin çıktığı pozisyonda Salih Sarıkaya topu boş kaleye gönderdi. 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Boluspor’u konuk eden Altay, rakibini 5-1 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.