Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Boluspor’u konuk eden Altay, rakibini 5-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Boluspor’u konuk eden Altay, rakibini 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında topla penaltı noktasında buluşan Melih’in şutunu Altay kalecisi Mustafa Çalışkan son anda engelledi.
13. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında açılan ortaya Paixao, şık bir dokunuşla topu altı pasa gönderdi. Kalecinin çıktığı pozisyonda Salih Sarıkaya topu boş kaleye gönderdi. 1-0
22. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Tolga’nın ortasına kafayla vuran Eren Erdoğan, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
27. dakikada orta alandan gelişen Boluspor atağında Tugay’ın defansın arkasına attığı pasla topla buluşan Balde, topu filelere gönderdi. 2-1
40. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen İbrahim Öztürk, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
58. dakikada Bülent’in ceza sahası dışından pasında ön direkte Balde topla buluştu. Balde’nin şutu son anda kalecide kaldı.
70. dakikada Balde, kaleciyle karşı karşıya kaldı, aşırtma şutu az farkla auta gitti.
88. dakikada Posmac’ın Yusuf’a ceza sahası içinde yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem, penaltı noktasını gösterdi.
89. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Marco Paixao, topu ağlara gönderdi. 4-1
90+3. dakikada Yusuf’un pasında kale önünde topla buluşan Zeki’nin şutu direğe çarpıp kaleye girdi. 5-1
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kamil Çetin xx, Murat Altan xx
Altay: Mustafa Çalışkan xx, İbrahim Öztürk xxx, Eric Björkander xx, Mohammad Naderi xx (Özgür Özkaya dk. 90+3 ?), Efe Sarıkaya xx, Zeki Yıldırım xxx, Ceyhun Gülselam xx (Arda Gezer dk. 80 ?), Salih Sarıkaya xx, Eren Erdoğan xxx (Mehmet Gündüz dk. 87 ?), Tolga Ünlü xx (Yusuf Tekin dk. 86 ?), Marco Paixao xxx (Murat Uluç dk. 90+3 ?)
Yedekler: Ulaş Hasan Özçelik, Kutay Yokuşlu, Sefa Özdemir, Enes Yetkin, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba x, Tugay Kacar x, Joel Kayamba x (Furkan Demir dk. 59 x), Gökhan Karadeniz x (Gökhan Alsan dk. 46 x), Naby Oulare xx, Onur Ulaş x (Veaceslav Posmac dk. 82 ?), Guy Landel x (Arda Köksal dk. 65 x), Hakan Bilgiç xx, Ibrahima Balde xx, Bülent Cevahir xx, Melih Okutan x (Dejvi Bregu dk. 46 x)
Yedekler: Gentian Selmani, Muhammet Özkan, Erdem Polat, Ensar Bilir, Burak Asan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Salih Sarıkaya (dk. 13), Eren Erdoğan (dk. 23), İbrahim Öztürk (dk. 40), Marco Paixao (dk. 89 pen.), Zeki Yıldırım (dk. 90+3) (Altay), Balde (dk. 27) (Boluspor)
Sarı kartlar: Eren Erdoğan (Altay), Naby Oulare (Boluspor)
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