74. dakikada serbest vuruş kullanan Altay’da kale önünde topa ters bir kafa vuruşu yapan Cenk Şen, topu kendi ağlarına gönderdi. 2-0

Spor Toto 1. Lig’in 5. hafta karşılaşmasında Altay, konuk ettiği Bodrumspor’u 2-0 mağlup etti.

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