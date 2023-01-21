90+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kappel, Rogerio’ya pasını verdi, bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-4

62. dakikada İbrahim Öztürk ve Ozan’ın hatasını değerlendiren Kappel, topu filelere yolladı. 1-2

Mustafa Dalcı: “Bugün 15 günde yapılan bir takımı izledik”

Mustafa Dalcı: “Bugün 15 günde yapılan bir takımı izledik”

45+5. dakikada Pendikspor ceza sahası içinde Özgür ile Ahmed’in hava topu mücadelesinde top Ahmed’in eline çarptı ve VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Ömer Tolga doğrudan penaltı noktasını gösterdi.

1. dakikada Eren Erdoğan’ın soldan ortasında ceza sahası içinde Marco Paixao’nun kafa vuruşunda kaleci topa sahip oldu.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Pendikspor’a 4-1 mağlup oldu.

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