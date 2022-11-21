63. dakikada Bieliaiev ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi ancak kaleci gole izin vermedi.

20. dakikada Zeki’nin sağdan ceza sahası içine açtığı ortada Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem, Gençlerbirliği oyuncusunun topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında İlker Karakaş’ın ortasında arka direkte topla buluşan Ahmet Tuzcu, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Altay, rakibini 1-0 mağlup etti.

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