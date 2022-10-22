18. dakikada orta alandan atak yapan Erzurumspor’da, Altay kalecisi Ozan ve İbrahim Öztürk’ün yaşadığı anlaşmazlığın ardından topu önünde bulan Rosheuvel, boş kaleye meşin yuvarlağı göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

16. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay’da Salih Sarıkaya’nın ortasına kafa vuruşu yapan Paixao’nun pozisyonunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu kontrol etti.

10. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında ceza sahası içine yapılan ortaya ters bir kafa vuruşu yapan Mustafa Yumlu’nun pozisyonunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu uzanarak çeldi.

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Altay, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.