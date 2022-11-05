Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Altay, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Altay, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Bandırmaspor ceza sahası içinde oluşan karambolda topu önünde bulan Fatih Kurucuk, yerden attığı şutta golü buldu. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrasında hakem, gol öncesinde Dembele’nin topa elle müdahale ettiğini tespit ederek golü iptal etti.

39. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Salih’in kale önüne çevirdiği topa Zeki Yıldırım vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Arda Gezer’in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

65. dakikada orta alandan gelişen Bandırmaspor atağında, Oğuz Kaan Güçtekin’in pasıyla topla buluşan Mustafa Saymak’ın kaleyi cepheden gören bir noktadan attığı şutta savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

83. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay’da Eren Erdoğan’ın arka direğe yaptığı ortaya yükselen Marco Paixao, kafa vuruşuyla kaleciyi avlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Ferdi Karadoruk xx

Altay: Ozan Evrim Özenç xxi İbrahim Öztürk xx (Kutay Yokuşlu dk. 62 x), Eric Bjönkander xx, Efe Sarıkaya xx, Salih Sarıkaya xx, Zeki Yıldırım xx, Arda Gezer xx(Yusuf Tekin dk. 73 x), Tolga Ünlü xx(Mehmet Gündüz dk. 89 ?), Mohammad Naderi x (Özgür Özkaya dk. 88 ?), Eren Erdoğan xx, Marco Paixao xx

Yedekler: Eren Karataş, Sefa Özdemir, Murat Uluç, Enes Yetkin, Onur Efe, Erdem Özcan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Bandırmaspor: Ioannis Gelios xx, Okan Alkan xx (Alpay Koldaş dk. 87 ?), Fatih Kurucuk xx, Georgios Koutroumpis xx, Caner Cavlun xx, Remi Mulumba x(Levent Ayçiçek dk. 46 x), Emir Şenocak x(Oğuz Kaan Güçtekin dk. 46 x), Mehmet Özcan xx, Mustafa Saymak xx, Sedat Şahintürk x(Isaac Tshibangu dk. 88 ?), Malaly Dembele x(Atabey Çiçek dk. 79 x)

Yedekler: Hüseyin Koç, Dimitrios Manos, İsmet Eren, Emre Adıgüzel

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Mustafa Saymak (dk. 65) (Bandırmaspor), Marco Paixao (dk. 83) (Altay)

Sarı kartlar: Remi Mulumba, Isaac Tshibangu, Alpay Koldaş (Bandırmaspor), İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım (Altay)