Hakan Keleş: "Oyun olarak günden güne iyiye gideceğimizi düşünüyorum"

Hakan Keleş: "Oyun olarak günden güne iyiye gideceğimizi düşünüyorum"

80. dakikada Zeki Yıldırım ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Altay’da, ceza sahası içinde topa dokunan Marco Paixao topu filelere gönderdi. 1-2

22. dakikada sol kanattan gelişen Keçiörengücü atağında, Olawoyin’in ortasına yükselen Eric Bjönkander’den seken topla savunma arkasında buluşan Hamza Gür, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 3. hafta maçında Altay, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 3-1 mağlup oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.