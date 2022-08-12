84. dakikada organize gelişen Altay atağında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Murat Uluç, sol ayağının içiyle kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kaleci Szumski’nin güçlükle yaptığı müdahaleyle kornere çıktı.

62. dakikada orta alandan yüklenen Samsunspor’da Boldrin’in pasında topla buluşan Laura, sağ kanatta savunma arkasına yaptığı koşuda rakibini geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayağının üstüyle sol köşeye şut atan Laura’nın pozisyonunda kaleci Ozan, topu güçlükle çıkardı.

22. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Fofana’nın kale önüne çevirdiği ve kaleci Ozan’ı geçen topa dokunan Harris, topu boş kaleye gönderdi. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in açılış maçında Altay, konuk ettiği Y. Samsunspor’a 2-0 mağlup oldu.

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