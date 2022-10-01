Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında oynanan Altay sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında oynanan Altay sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Ceyhun’un pasında rakip ceza sahada topla buluşan Paixao, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
32. dakikada Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Eze, kaleciyle karşı kaldığı pozisyonda başarılı olamadı.
57. dakikada kornerden gelen topa penaltı noktası üzerinde kafayla vuran Uğur Demirok’un şutu az farkla üstten auta gitti.
79. dakikada Pa Dibba’nın soldan ortasında kale önünde topa kafayla vuran Eze’nin şutu az farkla auta çıktı.
84. dakikada Ryan Babel’in sağdan pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Eze’nin, rakip defansı çalımladıktan sonra kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Turgut Doman xx, Cemal Alpay xx, Suat Güz xx
Altay: Ozan Evrim Özenç xx, Eric Björkander xx, İbrahim Öztürk xx, Tolga Ünlü xx, Mohammad Naderi xx, Efe Sarıkaya xx, Ceyhun Gülselam xx, Salih Sarıkaya xx (Murat Uluç dk. 85 ?), Yusuf Tekin x (Enes Yetkin dk. 72 x), Eren Erdoğan xx, Marco Paixao x (Erdem Özcan dk. 90+1 ?)
Yedekler: Eren Karataş, Sefa Özdemir, Kutay Yokuşlu, Arda Gezer, Mehmet Gündüz, Ege Parmaksız, Nurettin Küçükdeniz
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Sinan Kurt xx (Taşkın İlter dk. 67 x), Pa Dibba xx, Uğur Demirok xx, Recep Niyaz x, Ömer Bayram xx (Murat Uçar dk. 67 x), İbrahim Akdağ xx, Luccas Claro x, Jesse Sekidika x (Ryan Babel dk. 68 x), Emeka Eze xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Bekir Yılmaz, Can Bayırkan, Arda Yumurtacı, Alpaslan Öztürk, Mete Kaan Demir
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Sarı kartlar: Yusuf Tekin, Eric Björkander (Altay)
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