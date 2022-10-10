Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 45+2 ve 64) (Çaykur Rizespor)

Gençlerbirliği Anıtkabir’i ziyaret etti

Gençlerbirliği Anıtkabir’i ziyaret etti

82. orta alandan atak yapan Rizespor’da defanstan seken topla buluşup kaleciyle karşı karşıya kalan Benhur, şutunu atsa da top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.

64. dakikada gelişen Rizespor atağında Benhur’un pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahası sol çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

35. dakikada sol kanattan atak yapan Rizespor’da Alberk Koç’un ortasına ters bir vuruş yapan Kutay Yokuşlu’nun pozisyonunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla kornere çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Altay, konuk ettiği Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu.

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