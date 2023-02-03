Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Altay, konuk ettiği Adanaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Altay, konuk ettiği Adanaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Bennasser’in savunma arkasına attığı topla buluşan Iseka’nın şutunda kaleci Ozan topu kornere çeldi.
10. dakikada Tolga Ünlü’nün sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Björkander’in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
45+1. dakikada sağ kenardan Yusuf’un ortasında Adanaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Eren’in şutu yandan dışarı çıktı.
72. dakikada Eren Erdoğan’ın ceza sahasına pasında Paixao’nun aşırtma vuruşu az farkla auta gitti.
90+3. dakikada savunma arkasına atılan ara pasında topla buluşan Ahmethan Köse, kaleci Ozan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada beyaz noktanın başına geçen Sacko, topu ağlara gönderdi. 0-1
Stat: İzmir Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Şenol Bektaş xx, Salih Burak Demirel xx
Altay: Ozan Evrim Özenç xx, İbrahim Öztürk xx, Eric Björkander x, Efe Sarıkaya xx, Salih Sarıkaya x, Tolga Ünlü x, Ceyhun Gülselam x, Yusuf Tekin x (Mehmet Gündüz dk. 61 x), Mohammad Naderi x (Özgür Özkaya dk. 88 ?), Eren Erdoğan xx, Marco Paixao xx
Yedekler: Eren Karataş, Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Onur Efe, Kutay Yokuşlu, Enes Yetkin, Murat Uluç, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Adanaspor: Ahmet Kıvanç xx, Alpay Çelebi x (Evren Korkmaz dk. 83 ?), Hüseyin Öztürk xx, Emre Kaplan xx, Youssef Ait Bennasser x (Enes Sağlık dk. 23 x, Pedro Nuno dk. 83 ?), Hakkı Türker x, Burak Çoban xx, Abdurrahman Canlı xx, Ferhat Katipoğlu xx, Aaron Leya Iseka x (Hadi Sacko dk. 75 xxx), Lamin Jallow x (Ahmethan Köse dk. 46 xx)
Yedekler: Arda Akbulut, Metehan Altunbaş, Muhammed Fatih Ardıç, Berkan Güner, Devran Şenyurt
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Gol: Hadi Sacko (dk. 90+4 pen.) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Efe Sarıkaya, Ozan Evrim Özenç (Altay), Evren Korkmaz (Adanaspor)
Yorumlar