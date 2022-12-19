19. dakikada Hakkı merkezden geliştirdiği atakta, orta yuvarlağın önünden kaleye çok uzak bir mesafeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Adanaspor, sahasında Denizlispor ile karşılaştı. Maç konuk takım Denizlispor’un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

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