17. dakikada Adanaspor’da gönderilen topta defansın arkasına sarkan Burak, kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Burak, meşin yuvarlağı kaleci Tarık’ın üzerinden aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0

8. dakikada orta alanda topla buluşan Adanaspor’da Iseka, topu ceza sahası dışına kadar sürdü. Iseka’nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Soner Demirtaş, Dünya Güreş Şampiyonası’nda 5. oldu

Soner Demirtaş, Dünya Güreş Şampiyonası’nda 5. oldu

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Adanaspor evinde, Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti.

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