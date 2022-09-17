Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Adanaspor evinde, Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Adanaspor evinde, Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada orta alanda topla buluşan Adanaspor’da Iseka, topu ceza sahası dışına kadar sürdü. Iseka’nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
17. dakikada Adanaspor’da gönderilen topta defansın arkasına sarkan Burak, kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Burak, meşin yuvarlağı kaleci Tarık’ın üzerinden aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0
44. dakikada sol kanattan Ercan’ın ortasında Emircan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hasan’da kaldı.
46. dakikada Efe’nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
59. dakikada Adanaspor’un atağında topla buluşan Evren’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Emir Eray Eyisoy xx, Mehmet Akıncık xx
Adanaspor: Hasan xx, Emre xx, Roche xx, Evren xx, Ferhat xx, Hakkı xx (Pedro dk. 75 ?), Bennasser xx, Hakan xx (Berkan dk. 87 ?), Leya xx (Ahmethan dk. 75 x), Burak xx (Yiğithan dk. 87 ?), Tetteh xx
Yedekler: Özer, Belem, Özcan, Berkan, Mehmet
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Çaykur Rizespor: Tarık x, Ercan x, Emirhan xx, Koray x, Kerem x (Gökhan dk. 71 x), Miya x (Efe dk. 46 x), Papa x (Hurk dk. 64 x), Mithat xx, Emircan xx (Alper dk. 46 x), Benhur xx (Selim dk. 64 x), Kubilay xx,
Yedekler: Emre, Zafer, Eren, Anıl, Alberk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Burak (dk. 16), Evren (dk. 58) (Adanaspor)
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