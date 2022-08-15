90+4. dakikada Adanaspor net bir pozisyondan faydalanamadı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Jallow kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jallow’un müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

80. dakikada N’Zuzi Mata’nın soldan kale alanına gönderdiği top savunmadan sekeren Adeniyi’nin önünde kaldı. Adeniyi’nin dar açıdan yaptığı vuruşta kaleciden seken top kornere gitti.

60. dakikada Adanaspor’da rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Hakkı’nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

52. dakikada Tuzlaspor’da ceza sahasının sol tarafında topla buluşan N’Zuzi Mata’nın içeriye doğru kat ederek yaptığı vuruşta, savunmadan seken top kalecide kaldı.

37. dakikada Tuzlaspor’da rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Adeniyi’nin ceza sahasına sokularak sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.

30. dakikada Adanaspor’da ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Sacko’nun arka direğe doğru gönderdiği topu Tetteh düzgün bir dokunuşla filelere gönderdi. 1-0

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