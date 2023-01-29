89. dakikada konuk takımın kontraatağında Kenan, Umar’a gönderdi. Sol çaprazdan rakip ceza sahasına giren Umar sert bir vuruşla takımını tekrar öne geçirdi: 1-2.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Bodrumspor’a 2-1 mağlup oldu.

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