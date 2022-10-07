29. dakikada Berkan’ın sağ taraftan ortasında Sedat Şahintürk’ün kaleci Hasan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

7. dakikada Burak Çoban’ın pasında Jallow, kaleci Gkalios ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Adanaspor sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.