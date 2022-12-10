Goller: Salih (dk. 47) (Altay), Özer (dk. 86 ve 90) (Denizlispor)

86. dakikada Denizlispor’un kornerden başlayan pozisyonunda sol çaprazdan Mustafa’nın içeriye çevirdiği top savunmaya çarparak Özer’in önünde kaldı. Özer yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

47. dakikada gelişen Altay atağında, ceza sahasının yan çizgisinden vuruş yapan Salih, kalecinin uzanmasına rağmen meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında A. Denizlispor, konuk ettiği Altay’ı 2-1 yendi.

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