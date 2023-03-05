71. dakikada Muhammed’in ortasında topla buluşan Oğuz, pasını Gökhan’a attı. Bu oyunun şutunda top kaleciye de çarparak kornere gitti.

34. dakikada ceza sahası içinin sol çaprazında Burak’tan aldığı topla içeri kat eden Bülent’in ortaya çevirdiği topu kaleci Hüseyin uzanarak uzaklaştırdı.

20. dakikada ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra topu iyi kontrol eden Özer’in kaleye yakın noktadan şutu yandan dışarı çıktı.

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