Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında A. Denizlispor, evinde ağırladığı Sakaryaspor’a 1-0 yenildi.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında A. Denizlispor, evinde ağırladığı Sakaryaspor’a 1-0 yenildi.

Maçtan dakikalar

Beşiktaş, 3 maç sonra galibiyetle tanıştı Beşiktaş, 3 maç sonra galibiyetle tanıştı

16. dakikada Gökhan Süzen’in kullandığı serbest vuruşta, Oğuz’un iyi yükselerek kafayla vurduğu top kalecide kaldı.

20. dakikada ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra topu iyi kontrol eden Özer’in kaleye yakın noktadan şutu yandan dışarı çıktı.

34. dakikada ceza sahası içinin sol çaprazında Burak’tan aldığı topla içeri kat eden Bülent’in ortaya çevirdiği topu kaleci Hüseyin uzanarak uzaklaştırdı.

65. dakikada Gökhan’ın kullandığı korner vuruşunda Oğuz’un kafayla vurduğu topu, savunma kaleye gitmesini kafayla önleyerek uzaklaştırdı.

71. dakikada Muhammed’in ortasında topla buluşan Oğuz, pasını Gökhan’a attı. Bu oyunun şutunda top kaleciye de çarparak kornere gitti.

79. dakikada Hakan’ın yerde kayarken elinin topa çarpması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kasongo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Oğuz Kağan Çalışır xx

Denizlispor: Hüseyin xx, Schwechlen xx, Muhammet Özkal xx, Oğuz xx, Özer xx (Bekir dk. 73 x), Gökhan xx (Mayi dk. 73 x), Hakan xx, Mustafa xx, Muhammed Gönülaçar xx, Djedje xx (Okan dk. 85 ?), Ömer xx

Yedekler: Ali Eren, Abdulkadir, Asım, Mehmet Eren, Berkant, Samet, Oğuzhan Sarı

Teknik Direktör: Giray Bulak

Sakaryaspor: Furkan xx, Bülent xx, Ümit xx, Çağlayan xx, Oğuz xx, Burak xx (Milosevic dk. 62 x), Grechyshkin xx, Roshi xx (Dimitrov dk. 76 x), Nalepa xx (Hakan dk. 76 x), Kasongo xx, Oğuzhan xx (Donkor dk. 86 ?)

Yedekler: Cihan, Hıfsullah, Mehmet, Alihan, Berat

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gol: Kasaongo (dk. 79 pen.) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Hakan (dk. 89) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Djedje (Denizlispor), Oğuzhan, Nalepa, Bülent (Sakaryaspor)