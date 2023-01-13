74. dakikada gelen ortada uzanarak topu çelen keleci Hüseyin, devam eden atakta Ezeh’in vurduğu meşin yuvarlağı da son anda dokunarak uzaklaştırdı.

7. dakikada ceza sahası içine topu süren Mayi’nin net pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

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