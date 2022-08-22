90. dakikada Ç. Rizespor’da karambolden dönen topu önünde bulan Alper, meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlarla buluşturdu. VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Kutluhan Bilgiç, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

75. dakikada Schwechlen’in sol kanattan yaptığı ortada Mayi’nin iyi yükselerek vurduğu topu, kaleci parmaklarıyla üst direkten kornere attı.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Adana Demirspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Adana Demirspor: 0 (Maç devam ediyor)

31. dakikada penaltı noktasında Miya’nın vurduğu top, araya giren Oğuz’a çarptı. Atağın devamında dönen topu ön çizgide kontrol eden Grahovac’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hüseyin’de kaldı.

DENİZLİ(İHA) – Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında A. Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

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