Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında A. Denizlispor, konuk etiği Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında A. Denizlispor, konuk etiği Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Üzeyir’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Bahadır’ın bekletmeden vuruşunu kale çizgisinde duran Emre son anda uzaklaştırdı.
16. dakikada Özer’in penaltı noktasından şutunda top az farkla direğin yanından dışarı gitti.
30. dakikada rakibinden aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa’nın vuruşu üstten auta çıktı.
54. dakikada ceza sahası çizgisinde Recep’in vuruşunda topu kaleci parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Sezgin Çınar xx, Kemal Mavi xx
A. Denizlispor: Hüseyin xx, Gökhan xx, Muhammed xx, Hakan xx, Emre xx, Özer xx (Schwechlen dk. 90 ?), Berkant x (Bekir dk. 45 x), Mustafa xx, Muhammed Gönülaçar xx, Djedje xx, Ömer xx
Yedekler: Abdülkadir, Asım, Okan, Oğuz, Emir, Alaattin, Samet, Oğuzhan
Teknik Direktör: Giray Bulak
Bodrumspor: Sousa xx, Bahadır xx, Onur xx, Süleyman xx, Üzeyir xx, Cenk xx, Yekta xx (Mohammed dk. 65 x), Recep xx (Apti dk. 90 ?), Samet xx (Abdurahman dk. 81 ?), Imeri xx (Musa dk.81 ?), Celal xx (Koray dk. 65 x)
Yedekler: Bahri, Süleyman, Jahovıc, Drazıc, İsmail
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Sarı kart: Djedje (Denizlispor)
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