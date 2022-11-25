30. dakikada rakibinden aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa’nın vuruşu üstten auta çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında A. Denizlispor, konuk etiği Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.

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