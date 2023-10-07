Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Esentepe Futbol Sahasında incelemelerde bulunarak sentetik çim yüzeyli futbol sahasının zeminin yenilenmesi ve 4’lü soyunma odası yapım çalışmaları hakkında yetkililerinden bilgi aldı.

6 Şubat Depreminde hasar gören Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı tesislerin bakım ve onarım çalışmaları başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş; ”Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak ilimizdeki profosyonel ve amatör kulüplerimizin antrenman yapmaları için Esentepe Futbol Sahası Sentetik Çim Yüzeyinin yenilenmesi ve 4’lü soyunma odası yapım çalışmaları en kısa süre tamamlanarak halkımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. İlimizde eski günlerde olduğu gibi tüm spor tesislerimizi faal duruma geçilerek spor faaliyetlerini artıracağız” dedi.