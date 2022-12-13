Yapay zekanın, sporun geleceğindeki yeri ve blockchain dünyasını anlatan Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Öğretim Görevlisi Sema Tuğçe Dikici, Yapay Zeka Uzmanlığı, Dijital İçerik Üreticiliği, Dijital Pazarlama Uzmanlığı, E-Spor Koçluğu, Drone Pilotluğu, İstatistik Bilim Uzmanlığı, Dijital Varlık Uzmanlığı gibi mesleklerin spor kulüpleri ve spora yatırım yapan markalar açısından gelecek vaad ettiğini söyledi.

Yapay zekanın, sporun geleceğindeki yeri ve blockchain dünyasını anlatan Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Öğretim Görevlisi Sema Tuğçe Dikici, Yapay Zeka Uzmanlığı, Dijital İçerik Üreticiliği, Dijital Pazarlama Uzmanlığı, E-Spor Koçluğu, Drone Pilotluğu, İstatistik Bilim Uzmanlığı, Dijital Varlık Uzmanlığı gibi mesleklerin spor kulüpleri ve spora yatırım yapan markalar açısından gelecek vaad ettiğini söyledi.

Günümüzde dijital dönüşüm sporun her alanında hissedilirken, milyar dolarlık parasal hacmi olan futbol endüstrisinde de geleceğin hangi meslekler üzerinde yoğunlaşacağı merak konusu. Pandeminin hızlandırdığı dijitalleşme sürecinde Avrupa’nın dev kulüplerinin ve dünya futbolunun en büyük liglerinin teknoloji yatırımlarını artırdığı da bir gerçek. Yapılan araştırmalara göre, futbol sektörüne yön verecek ve gelecek vaad eden mesleklerin başında teknoloji ve dijitalin merkezde olacağı meslekler olacak.

TRT Haber’de yayınlanan ve Zafer Küçükşabanoğlu’nun moderatörlüğünde yayınlanan Teknolog programında sporun dijitalleşmesi, yapay zekanın sporun geleceğindeki yeri ve blockchain dünyasını anlatan Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Öğretim Görevlisi Sema Tuğçe Dikici, spor sektöründe kariyer yapmak isteyen gençler için geleceğin gözde mesleklerini anlattı.

Yapay Zeka Uzmanlığı, Dijital İçerik Üreticiliği, Dijital Pazarlama Uzmanlığı, E-Spor Koçluğu, Drone Pilotluğu, İstatistik Bilim Uzmanlığı, Dijital Varlık Uzmanlığı gibi mesleklerin spor kulüpleri ve spora yatırım yapan markalar açısından gelecek vaad ettiğini belirten Dikici, blockchain dünyası ve dijital varlıkların da Z kuşağının gelecekteki kariyer tercihleri açısından önemli bir fırsat olacağının altını çizdi.

Dikici, şu ifadeleri kullandı:

“Sporda geleceğin mesleklerinden biri de Web 3 Uzmanlığı olacak. Diğer bir deyişle teknoloji ve dijital dünyayı iyi okuyanlar, proje geliştirenler spor endüstrisindeki rekabette yer alacak. Blockchain dünyası ve özellikle Fan Tokenlar gibi dijital varlıklar da spor endüstrisinin geleceği açısından çok önemli Fan Tokenlar, gelecek dönemlerde spor kulüplerinin en önemli sürdürülebilir gelir kalemlerinden biri olacak çünkü. Bugün Metaverse’de Manchester City dev bir stadyum inşa ediyorsa ya da Liverpool sanal bir mağaza açıyorsa, sporun öncü aktörlerinin NFT’leri dakikalar içinde tükeniyor ya da dünyanın en büyük spor kulüpleri Fan Tokenlar aracılığı ile taraftarlara kulüp kararlarında söz hakkı sahibi olma fırsatını veriyorsa dijital dünyanın spor ekosisteminin geleceğinin en önemli parçalarından biri olacağını söyleyebiliriz. Özellikle futbol kulüplerinin blockchain dünyasından dev markalarla sürdürülebilir iş modellerini yürütecek, Token ekonomisi yaratacak ve en önemlisi de kulüpleri dijital rekabette bir adım öne çıkaracak uzmanlara ihtiyaç duyacağı kesin.”