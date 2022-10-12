Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği’nce 9 ilçedeki 800 okula 28 kalem malzemenin dağıtımı törenle yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği’nce 9 ilçedeki 800 okula 28 kalem malzemenin dağıtımı törenle yapıldı.

“Spor Şehri Gaziantep” hedefiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği’nin ortaklaşa yürüttüğü kentin sportif faaliyetlerine destek programı çerçevesinde spor malzemeleri dağıtımı için Kamil Ocak Spor Lisesi’nde tören gerçekleştirildi.

İl genelindeki spor okullarına sağlanan malzeme destek töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Yok dediğiniz günler geride kaldı. Artık her imkan var” diyerek konuşmasında çocuk, genç ve öğretmenlere seslendi.

“Biz lojistikçiyiz, siz başaracaksınız”

Gençlere “Ne olmak istediğinizi kendinize sorarak hedefinize başlayın” diyen Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in spor şehri, bilim şehri, okuyan şehir projelerini anlatarak, “Topum yok oynayamıyorum, minderim yok çalışamıyorum, tesisim yok yapamıyorum, açık kapalı spor alanlarım yok dediğiniz günler geride kaldı. Cumhurbaşkanımız diyor ki ‘spor ne korkmak ne üzülmektir. Spor ne kaybetme üzüntüsü ne kazanma sevincidir. Spor, özgüvendir’. Özgüvenle geliyoruz. Biz lojistikçiyiz. Ne eksikse biz onu tamamlıyoruz. Siz başaracaksınız” dedi.

Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla toplu taşımayı ve kent trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak Gaziray’ın açılışını yapacaklarını gençlere duyuran Şahin, gençleri bu açılışa davet ederek, “Gaziantep’in ikinci yüzyılı”nda yapılan yatırım ve projelerden bahsetti.

"Dağıtılan malzemelerin güncel bedeli 15 milyon liranın üzerinde"

“Spor şehri Gaziantep” projesini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başlattıklarında herkesin ortak kanaatinin çocukların spor yapması gerektiği olduğunu dile getiren Gaziantep Valisi Davut Gül, “Sloganla bu işler olmuyor. Spor şehri Gaziantep demekle şehir bir anda spor şehri olmuyor. Ne yapmak gerekiyor? Öncelikle tesis yapmak gerekiyor. Son 4-5 yıl içerisinde ilave tesis sayısı yaklaşık yüz civarında. Gaziantep modeliyle birlikte, iş yapma modeliyle, aynı yere kürek çekerek şehrimizin kolay spora, spor salonlarına erişebilmesi için tesisler tamamlandı. Gaziantep okul spor kulüpleri sayısı itibariyle Türkiye’de bir numara. Bugün de büyükşehir belediyemizle birlikte malzeme dağıtıyoruz. Bugün bu malzemelerin güncel bedeli 15 milyon liranın üzerinde. Özetle spor yapmanın önünde hiçbir engel yok. Tesis anlamında engel yok. Kulüp anlamında engel yok. Hocalarımız anlamında engel yok. Sporcu anlamında engel yok. Ve malzeme anlamında engel yok” ifadelerini kullandı.

Başarıları gösteren rakamlarla büyükşehir belediyesi sporda en ön sırada

Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise 16 Ekim 2022 Pazar günü Gaziantep’te yapılacak olan “Gazi Yarı Maratonu”na katılımcıları davet ederek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bin 400 lisanslı sporcumuz var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak engelliler ve normal branşlarda yaklaşık 36 branşta şehrimizi temsil ediyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bin 500’e yakın madalya aldık. 156 kupa aldık. 2 tane altın kemer aldık ve hala almaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

4 yıllık sportif destek başarıyı getirdi

Spora verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek yapılan dağıtımlara dair sayısal verileri paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de, “Dört yıl önce spor ile ilgili verilen bu destek sayesinde sizlerin ve öğretmenlerinizin destekleriyle beş yüze yakın kulüp kuruldu. 170 bine yakın lisanslı sporcu ve her yıl hem büyükşehir belediyemizin hem de valiliğimizin desteklediği spor malzemeleriyle Gaziantep spor alanında hem genişliyor hem de derinleşiyor” diye konuştu.

Tesislere davet

Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ise Türkiye’de spor şehri kentin Gaziantep olduğunu belirterek, “Hepinizi tesislere davet ediyoruz. Biz sizin aynı Cumhurbaşkanımız gibi sporcu bilim adamları, sporcu mühendisler, sporcu doktorlar daha ilerisinde olimpiyat şampiyonu olmanızı, dünya şampiyonu olmanızı istiyoruz” şeklinde konuştu.

Fuat Şimşek Ortaokulu, Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu, Mehmet Emin Zeki Hüsnü El Ortaokulu’nu sahneye davet ederek malzemeleri dağıtan protokol, töreninin ardından alandaki öğrencilerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.