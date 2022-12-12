Kastamonu’da bulunan Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretim haneye dönüştürülen spor salonunda öğrenciler tarafından üretilen 120 bininci oyuncak, tıra yüklenerek anaokullarına gönderildi.

Kastamonu’da bulunan Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretim haneye dönüştürülen spor salonunda öğrenciler tarafından üretilen 120 bininci oyuncak, tıra yüklenerek anaokullarına gönderildi.

Kastamonu’da 1869 yılında ’teknik okul’ olarak kurulan ve daha sonra Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ismiyle eğitime devam eden, okuldaki öğretmen ve öğrenciler, Türkiye’de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimine devam ediyor. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bir Oyuncaktan Daha Fazlası” isimli proje çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı 150 bin adet oyuncak siparişi verdi.

Atıl vaziyetteki ahşap okul sıraları kullanılıyor

Proje çerçevesinde ilk olarak Türkiye ve dünya çapında kullanılan oyuncaklar araştırılarak değerlendirilmesi yapıldı ve oyuncakların yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilmesi için çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede özellikle okul öncesi ve özel eğitim süreçlerine katkı sağlayacak eğitim materyalleri üretmek için ihtiyaç duyulan kapasite oluşturuldu. İlk etapta 26 çeşit anonim oyuncak yenilikçi yaklaşımla ele alındı. Değerlendirmesi yapılan oyuncakların bilgisayar ortamında 3 boyutlu görselleri hazırlanarak şablonları oluşturuldu. Hazırlanan şablonların ardından üretim aşamasına geçildi. Oyuncakların yapımında ’sıfır atık’ projesi çerçevesinde atıl vaziyetteki ahşap okul sıraları kullanılıyor.

120 bin takım ahşap oyuncağın üretimi tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Mesleki Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi” çerçevesinde desteklenen Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tamamen doğal ahşaptan üretilen E1, N71-3 ve FSC standartlarına uygun oyuncakların üretimi yapılıyor.

Üretilen ahşap oyuncakların ülke genelindeki anaokullarına gönderilirken, gelen talepler doğrultusunda yurt dışına da ihracatına başlanacak. Oyuncakların seri üretiminin yapıldığı kapalı spor salonunun yetersiz kalması üzerine hemen bitişiğinde yaklaşık 500 metrekare kapalı alana sahip prefabrik oyuncak imalat atölyesi kuruldu. Atölyede çalışmalarda sonu gelinirken, atölyesinin önümüzdeki günlerde kullanıma geçeceği bekleniyor. Yaklaşık 6 ay gibi kısa sürede 120 bin takım ahşap oyuncak üretiminin yapıldığı okulda, üretilen ahşap oyuncaklar tıra yüklenerek sevkiyatı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığının siparişte bulunduğu 150 bin adet ahşap oyuncağın 120 bin takımı üretilirken kalanının ise bu ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

“Bakanlığımızın yeni siparişleri olacak, bunlar üzerinde çalışmalarımız devam edecek”

Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Şükrü Bayraktar, “Bakanlığımız siparişi olan yapım merkezine üretimini gerçekleştirdiğimiz oyuncaklarda şu an itibariyle 120 bini tamamladık. Siparişimizin tamamı 150 bin adet oyuncak. Yaklaşık 1 milyon civarında bir oyuncak. 18 milyon TL’ye tekabül eden bir oyuncak. Ham maddesinin büyük bir kısmı ilimizden temin edildi. İlimize hem ekonomik katkı hem de çalışan öğrencilerimize personelimize bir ekonomik katkı sağlıyor, aynı zamanda bölgemize ait olan doğal ürünlerle anaokulu öğrencilerimizin 3-6 yaş grubu öğrencilerimiz oyuncaklarımızı buluşturuyoruz. Yeni süreçte oyuncağımız inşallah kısmetse sözleşme bitim tarihi olan 31 Aralık itibariyle bitireceğiz. Bakanlığın yeni talepleri var ve bundan sonraki süreçte bu yeni talepler üzerinde bakanlığımıza teslim etmek için çalışacağız. Bu oyuncaklarımıza ilave bakanlığımız tarafından yeni siparişler var, onları hazırlayacağız. Ancak yeni hedefimiz tamamen bakanlığımızın Ar-Ge’sini yapmış olduğu yedi tip oyuncak bunlardan bir tanesinin Ar-Ge’si yine bize ait. Yani ürettiğimiz bu şekilde olacak. Arkadaşlarımız verilen taahhüdü yerine getirmek için Haziran ayından bugüne kadar aralıksız yaz döneminde dahi izin kullanmadan bir çalışma gerçekleştirdiler ve bugün gururla söylüyoruz ki biz bu işi başardık bitiriyoruz sonuna geldik. İşin son aşamaları 120 bini ile bitirdik, paketledik ama hazır olan malzemelerimiz neredeyse tamamına yakın durumdayız. Dolayısıyla okulumuz için ilimiz için gurur verici ve Türkiye’nin her tarafına Taşmektep markasıyla Kastamonu markasıyla oyuncaklar ulaşıyor. Bu da ilimizin aynı zamanda tanıtımına büyük bir katkı sağlıyor” dedi.

“Üretimini yaptığımız 120 bin takım oyuncağımızı tıra yüklemiş bulunuyoruz”

Proje ile ilgili bilgi veren Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Atölye Şefi ve Öğretmeni Mustafa Alibaş ise, “Taş mektep oyuncak markamızla şu ana kadar 120 bin oyuncağımızı tıra yüklemiş bulunmaktayız. İnşallah Ocak ayı itibariyle 150 bin oyuncağımız bitirmiş olacağız. Bu süre çerçevesinde 80 öğrencimiz, 23 personel öğretmenimizle yoğun bir çalışma temposunda çalışmamızı devam ettiriyoruz. İnşallah kazasız belasız Ocak ayı itibariyle teslimatımız bitmiş olacak. Bu süreç içerisinde hem öğrencilerimiz eğitimlerini uygulamalı olarak öğreniyorlar hem de belli miktarda ailelerine para kazanarak katkı sağlıyorlar. Hem onlar mutlu hem oyuncakları dağıttığımız öğrenciler bizim oyuncaklarımızla doğal zararsız çocuk dostu oyuncaklarımızla oynayarak onlar mutlu ve bu mutluluk bizleri de çalışma şevkini ve azmini daha da artırarak devam ettiriyor. Bu oyuncaklar Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzün Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla okulumuza vermiş olduğu 150 bin oyuncak siparişi var. Biz onları Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüze teslim ediyoruz onlar da Türkiye’nin 81 ilindeki okullarda dağıtıyor” dedi.

“Alan yeterli gelmediği için fabrika kurma çalışmalarına başladık”

Mevcut alanın üretim için yeterli gelmediğini ve bu yüzden yıkılan eski devlet hastanesinin olduğu alana fabrika kurma çalışmalarının olduğunu aktaran Alibaş, “Ek binamız yapılıyor tabii ki binamız bize yeterli değil normalde bizim aylık üretim kapasitemiz 5 bin oyuncak biz bu 5 bin oyuncağı 30 bin oyuncağa çıkartarak müthiş bir performans sergiledik. Bu performansın devam etme imkanımız şuan da yok artık. Çünkü kış şartları başladı havalar soğudu hem vernik hem diğer taşınma olayımız daha sıkıntılı bir duruma düştü onun için bizim yaklaşık bin metrekarelik bir kapalı alana ihtiyacımız var işte bunun içinde sağ olsun ilimiz valisi Sayın Avni Çakır ve sayın il Emniyet Müdürü Cengiz beyin en son gelişlerinde eski hastanenin arazinin tahsis edileceğinin oraya bir fabrika tarzında okul entegre olarak bir bina yapılacağını söylemişlerdi inşallah olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.