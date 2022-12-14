DÜZCE(İHA) – Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen deprem sonrasında depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayan spor salonları artık asil sahipleri olan sporculara kaldı. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı antrenman yapan sporcularla bir araya geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen deprem sonrasında depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayan spor salonları artık asil sahipleri olan sporculara kaldı. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı antrenman yapan sporcularla bir araya geldi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi’nin ortaklaşa organize ettiği Spor Akademisi bünyesinde eğitimlerine devam eden sporcular, alanında uzman olan antrenörler eşliğinde kurslara devam ediyor.

Düzce’de 23 Kasım 2022 tarihinde 5,9 şiddetinde yaşanan deprem sonrasında ara verilen antrenmanlar kaldığı yerden devam ediyor. 18 Temmuz Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kursları ziyaret eden Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, sporcularla bol bol sohbet etti.

İsa Yazıcı, “Salonlarımız sporcularımızla güzel. İlimizde yaşanan depremin ardından salonlarımız tekrar cıvıl cıvıl. Gençlerimiz hedefleri doğrultusunda antrenmanlarına kaldığı yerden devam ediyor. Bizlerde onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.