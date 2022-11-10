Denizli’de faaliyete geçen spor merkezi, crossfit antrenmanlarını teknolojiyle buluşturdu. Elektrikli Kas Simülasyonu (EMS) adı verilen sistem 25 dakikada 4 saatlik fitness antrenmanı etkisi oluşturuyor.

Denizli’de faaliyete geçen spor merkezi, crossfit antrenmanlarını teknolojiyle buluşturdu. Elektrikli Kas Simülasyonu (EMS) adı verilen sistem 25 dakikada 4 saatlik fitness antrenmanı etkisi oluşturuyor.

Denizli’de faaliyete geçen spor merkezinde teknoloji, crossfit antrenmanlarıyla birleşti. Elektrik Kas Simülasyonu (EMS) adı verilen sistemle spor yapanların hedeflerine daha sağlıklı ve kısa sürede ulaşması sağlanıyor. Belirlenen kas grubunun daha fazla çalışmasını sağlayan EMS sistemiyle 25 dakika süren antrenmanlar, 4 saatlik fitness etkisi oluşturuyor. EMS Crossfit ile geleneksel egzersizlere göre daha verimli sonuç alındığını belirten uzmanlar, kilo verme, sıkılaşma, bölgesel incelme, silülit giderme ve kas merkezli bel ile sırt ağrılarını giderdiğini söyledi. Ayrıca fizyoterapi alanında yaygınlaşan EMS sisteminin duruş bozukluğu tedavisinde de kullanıldığı belirtildi.

Denizli’de açılan Ays07 Ems Sports Stüdyo’nun ortaklarından Ferdi Görel ve Oğuzhan Sarı, kurucu üyeleri olan Ayşegül Gök’ün yaşadığı talihsiz bir kazanın ardından bel fıtığı olduğunu, bir bacağı ve 4 parmağında his kaybı yaşandığını anlattı. Ameliyat sonrası Gök’ün yaşam konforunun düştüğünü belirten Görel, spor hayatına geri dönme çabasındayken EMS sistemi ile tanıştıklarını ve eski sağlığına tamamen kavuştuğunu söyledi. Bu olayın ardından EMS sistemi ile ilgili eğitim aldıklarını belirten Görel, “Daha iyi bir postür duruşuna sahip olmak, kendisi için zaman ayırarak kas gelişimine sahip olmak isteyenleri bekliyoruz. EMS sistemi ile crossfit ve fonksiyonel antrenmanları diyetisyen danışmanlığı altında insanların sağlıklı yaşam ve spor alışkanlığına katkıda bulunmayı kendimize hedef olarak seçtik” dedi.