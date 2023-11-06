Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl organize edilen kış dönemi spor okulları, bu sene de öğrencilerini ağırlamaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz spor okulları, 2023-2024 döneminde de her yıl olduğu gibi yaklaşık 50 bin çocuğu sporla buluşturmayı hedefliyor. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okullarında yetişen minik sporculara eurofit testleri uygulanarak, çocuklarda ve gençlerde mevcut olan yeteneğin tanımlanması ve değerlendirilmesi sonucunda yetenekli sporcular tespit edilip, başta Kağıtspor olmak üzere spor kulüplerine yönlendiriliyor.

Kış Dönemi Spor Okulları’nda 9 branşta Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu, Çayırova Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu ve İstiklal Orta Okulu Spor Salonu, Darıca Bağlarbaşı Spor Salonu, Derince Şehit Osmangazi Çetingöz Spor Salonu, Gebze GEBZESEM Spor Salonu, Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi ve Gebze Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu, Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi ve Mücahit Tunçbilek Spor Salonu, İzmit SEKASEM Spor Salonu, 50. Yıl Spor Salonu ve Vinsan Cimnastik Spor Salonu, Kandıra Spor Salonu, Karamürsel Belediyesi Spor Salonu ve Lütfü Hınçal Spor Salonu, Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, Körfez Naim Süleymanoğlu Spor Salonu Kocaelililerin hizmetinde olacak.