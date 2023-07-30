Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün yaz kurslarına katılan çocuklar için düzenlenen bilimsel ve sosyal içerikli gezilerde, öğrencilere ödüllü sorular yöneltildi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün yaz spor okullarına katılan çocuklara, eğlenceli, bilimsel, sosyal ve kültürel gezilerin ilki voleybol branşı ile başladı. Voleybolu tercih eden öğrencilerin ilk 100 kişilik grubu, Antalya Kum Heykel Festivali, Anadolu Oyuncak Müzesi, Nostaljik Araçlar Müzesi ve Antalya Bilim Merkezi’ni rehberler eşliğinde gördü. Antrenörler gözetiminde gruplara ayrılarak gezdirilen çocuklar, programın sonunda hafızalarında yer edecek hatıralarla Turgut Özal Spor Salonu’na döndü.

Ödüllü yarışma

Bu yıl programa eklenen Lara’daki kum heykel müzesinin genel sanat yönetmeni Cem Karaca, çıkışta öğrencilere eserler hakkında sorular yöneltti. Doğru cevap verenlere çeşitli ödüller veren Karaca, “Girişte eserlerin bilgilendirmelerini okumalarını istedim. Çünkü insanlığın uzaya olan yolculuğu aşamalarını öğrensinler istedim. Uzay macerası temasıyla yapılmış 200 heykelin yer aldığı 7 bin metre karelik müzeyi gezdikten sonra, öğrencilere buradan öğrendiklerini ölçmüş oluyoruz” diye konuştu.

Bilime merak duydular

Dokuma Park’ta öğle yemeği yedikten sonra müzeleri gören voleybolcuların son durağı, Antalya Bilim Merkezi oldu. Üç farklı rehber ile jeoloji, paleontoloji, yeryüzü, uzay, enerji, bilim tarihi, endüstri ve havacılık sergi alanlarını gören çocuklar, çeşitli deneyler yapma imkanı buldu. Rehberlerin sorularını doğru yanıtlayan çocuklara, düzenekleri deneyimleme fırsatı sunuldu.